По Україні заповненість COVID-ліжок у лікарнях становить 57%, у Києві - 65%

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“В цілому по Україні вона становить 57 відсотків, це заповненість ліжок хворими на COVID та пацієнтами з підозрами на COVID. І зараз на ліжках знаходяться 5,5 тисячі з підозрою на COVID, і майже 39 тисяч пацієнтів, в яких уже було підтверджено діагноз COVID”, — сказав він.

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Також гендиректор ЦГЗ зазначив, що завантаженність менше ніж 50 відсотків у тих регіонах, де зменшується кількість захворілих — Закарапатська, Івано-Франківська та Кіровоградська області. Найвища завантаженість ліжок у Києві — більше ніж 65 відсотків.

Так, за даними ЦГЗ, в Україні понад 550 лікарень надають допомогу хворим на COVID-19. В цих лікарнях наразі налічується 77 тисяч 60 ліжок, відведених для госпіталізації хворих на COVID-19. З них забезпечено киснем майже 87%. За словами Романа Родини, у деяких регіонах киснем забезпечені 100 відсотків ліжок. Це Луганська, Кіровоградська і Харківська області.

Нагадаємо

В Україні станом на ранок 19 квітня зафіксовано вже 1,953 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що показники завантаженості ліжок за останні три тижні покращилися, і тижневі показники також демонструють стабільність. Що стосується кількості активних хворих, з його слів, - "динаміка зростання зменшилася".