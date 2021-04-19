По Украине заполненность COVID-коек в больницах составляет 57%, в Киеве - 65%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Волна COVID-заболеваний пошла на убыль, но заполненность коек в некоторых регионах Украины остается высокой, самая высокая - в столице. Об этом во время пресс-конференции сказал гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родына, передает корреспондент УНН.
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"В целом по Украине она составляет 57 процентов, это заполненность коек больными COVID и пациентами с подозрениями на COVID. И сейчас на кроватях находятся 5,5 тысячи с подозрением на COVID, и почти 39 тысяч пациентов, у которых уже был подтвержден диагноз COVID", - сказал он.
Детали
Также гендиректор ЦОЗ отметил, что загруженность менее 50 процентов в тех регионах, где уменьшается количество заболевших - Закарапатська, Ивано-Франковская и Кировоградская области. Самая высокая загруженность коек в Киеве - более 65 процентов.
Так, по данным ЦОЗ, в Украине более 550 больниц оказывают помощь больным COVID-19. В этих больницах пока насчитывается 77 тыс. 60 коек, отведенных для госпитализации больных COVID-19. Из них обеспечено кислородом почти 87%. По словам Романа Родыны, в некоторых регионах кислородом обеспечены 100 процентов коек. Это Луганская, Кировоградская и Харьковская области.
Напомним
В Украине по состоянию на утро 19 апреля зафиксировано уже 1,953 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Премьер Денис Шмыгаль отметил, что показатели загруженности коек за последние три недели улучшились, и недельные показатели также демонстрируют стабильность. Что касается количества активных больных, по его словам, - "динамика роста уменьшилась".