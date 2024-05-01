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По Миколаївщині ворог вдарив з артилерії, пошкоджено сільгосптехніку

По Миколаївщині ворог вдарив з артилерії, пошкоджено сільгосптехніку

Київ • УНН

 • 19274 перегляди

30 квітня Куцурубська громада в Україні потрапила під ворожий артилерійський обстріл, в результаті якого було пошкоджено сільськогосподарську техніку, господарську будівлю та огорожу приватного домоволодіння в селі Дмитрівка, а акваторія Очаківської громади також була обстріляна, але обійшлося без жертв і постраждалих.

У Миколаївській області минулої доби російські війська обстріляли дві громади, пошкоджено сільськогосподарську техніку, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Деталі

"Учора, 30 квітня, о 15:10 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Внаслідок чого у селі Дмитрівка було пошкоджено сільськогосподарську техніку, господарчу споруду та паркан приватного домоволодіння. Постраждалих немає", - повідомив Кім у Telegram.

Також, з його слів, учора, 30 квітня о 15:25 та 15:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Уночі, 30 квітня, о 22:23 ворог повторно здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих в обох випадках немає.

Миколаївщина: росіяни обстріляли з артилерії дві громади, пошкоджено ЛЕП біля бази відпочинку30.04.24, 07:54 • 19143 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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