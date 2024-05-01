По Миколаївщині ворог вдарив з артилерії, пошкоджено сільгосптехніку
Київ • УНН
30 квітня Куцурубська громада в Україні потрапила під ворожий артилерійський обстріл, в результаті якого було пошкоджено сільськогосподарську техніку, господарську будівлю та огорожу приватного домоволодіння в селі Дмитрівка, а акваторія Очаківської громади також була обстріляна, але обійшлося без жертв і постраждалих.
У Миколаївській області минулої доби російські війська обстріляли дві громади, пошкоджено сільськогосподарську техніку, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Учора, 30 квітня, о 15:10 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Внаслідок чого у селі Дмитрівка було пошкоджено сільськогосподарську техніку, господарчу споруду та паркан приватного домоволодіння. Постраждалих немає", - повідомив Кім у Telegram.
Також, з його слів, учора, 30 квітня о 15:25 та 15:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Уночі, 30 квітня, о 22:23 ворог повторно здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих в обох випадках немає.
Миколаївщина: росіяни обстріляли з артилерії дві громади, пошкоджено ЛЕП біля бази відпочинку30.04.24, 07:54 • 19143 перегляди