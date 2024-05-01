По Николаевщине враг ударил из артиллерии, повреждена сельхозтехника

В Николаевской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли две громады, повреждена сельскохозяйственная техника, сообщил в среду председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

"Вчера, 30 апреля, в 15:10 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская громада. В результате чего в селе Дмитровка была повреждена сельскохозяйственная техника, хозяйственная постройка и забор частного домовладения. Пострадавших нет", - сообщил Ким в Telegram.

Также, по его словам, вчера, 30 апреля в 15:25 и 15:49 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Ночью, 30 апреля, в 22:23 враг повторно совершил артиллерийский обстрел Куцурубской громады. Пострадавших в обоих случаях нет.

Николаевщина: россияне обстреляли из артиллерии две громады, повреждена ЛЭП возле базы отдыха