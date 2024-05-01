По Николаевщине враг ударил из артиллерии, повреждена сельхозтехника

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ochakovОчаковский район
Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  17623 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  115024 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  114265 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  125836 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  153862 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  148870 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204752 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168989 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187221 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161259 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

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30 апреля 2024, 05:32  •  166106 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  198619 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  200915 просмотра

По Николаевщине враг ударил из артиллерии, повреждена сельхозтехника

30 апреля Куцурубская громада в Украине попала под вражеский артиллерийский обстрел, в результате которого были повреждены сельскохозяйственная техника, хозяйственная постройка и ограждение частного домовладения в селе Дмитровка, а акватория Очаковской громады также была обстреляна, но обошлось без жертв и пострадавших.

Война •   •  3431 просмотра
По Николаевщине враг ударил из артиллерии, повреждена сельхозтехника

В центре Киева проводятся меры безопасности: возможна проверка документов

Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные мероприятия в центре Киева с целью усиления безопасности важных государственных объектов и мест массового скопления людей, которые включают в себя осмотры и проверку документов.

Общество •   •  4604 просмотра
В центре Киева проводятся меры безопасности: возможна проверка документов

В Киеве на Пасху комендантский час будет действовать без изменений, возле церквей будут патрулировать правоохранители

С 00:00 до 05:00 на Пасху в Киеве будет действовать комендантский час, а правоохранители будут патрулировать возле храмов для поддержания порядка и помогать с эвакуацией в случае необходимости.

Общество •   •  4338 просмотра
В Киеве на Пасху комендантский час будет действовать без изменений, возле церквей будут патрулировать правоохранители

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

Украина и США продолжают переговоры по заключению двустороннего соглашения о безопасности, формализуя в документе потребности Украины в сфере безопасности.

Война •   •  10452 просмотра
Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

На Херсонщине в результате обстрелов россиян повреждены жилые дома и сотовая башня

Российские войска атаковали Херсонскую область, повредив жилые дома, башню сотовой связи и магазин, но не вызвав никаких жертв среди гражданского населения.

Война •   •  8034 просмотра
На Херсонщине в результате обстрелов россиян повреждены жилые дома и сотовая башня

За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

Вооруженные силы Украины уничтожили около 1120 российских оккупантов 30 апреля, в результате чего общие потери россии с начала вторжения составили около 469 840 человек.

Война •   •  13890 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

Враг трижды обстрелял Никополь: пострадала 82-летняя женщина

Российские войска трижды обстреляли Никополь, ранив 82-летнюю женщину и повредив здания, в том числе детский сад и заправку.

Война •   •  12766 просмотра
Враг трижды обстрелял Никополь: пострадала 82-летняя женщина

В США полиция задержала десятки демонстрантов в Колумбийском университете, выступающих против военных действий в Газе

Десятки пропалестинских демонстрантов были арестованы полицией Нью-Йорка после штурма Колумбийского университета. Они выступают против войны Израиля в Газе.

Новости Мира •   •  11417 просмотра
В США полиция задержала десятки демонстрантов в Колумбийском университете, выступающих против военных действий в Газе

Демократы в Палате представителей заявили, заблокируют обращение об отставке спикера Джонсона

Попытка республиканского депутата Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Палаты представителей Майка Джонсона будет заблокирована лидерами демократов с помощью процедурного запроса до того, как дело дойдет до голосования.

Новости Мира •   •  11051 просмотра
Демократы в Палате представителей заявили, заблокируют обращение об отставке спикера Джонсона

Силы обороны отбили более 60 атак россиян на Авдеевском и Бахмутском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 122 вражеские атаки на разных направлениях, тогда как российские войска нанесли 8 ракетных ударов, 61 авиаудар и 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  12485 просмотра
Силы обороны отбили более 60 атак россиян на Авдеевском и Бахмутском направлениях - Генштаб