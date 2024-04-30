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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
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Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
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Украина призвала Всемирную организацию интеллектуальной собственности закрыть офис в рф
Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома
Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
В США во время ареста преступника погибли четверо полицейских
За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб
Красный Крест решил не прекращать работу российского отделения, несмотря на нарушение правил нейтралитета - СМИ
Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой
Армия рф атаковала 254 раза Запорожскую область, в частности ударила из авиации по Малой Токмачке
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Николаевщина: россияне обстреляли из артиллерии две громады, повреждена ЛЭП возле базы отдыха
Россияне обстреляли из артиллерии две общины в Николаевской области, повредив линии электропередач возле базы отдыха, но обошлось без жертв.
Украина призвала Всемирную организацию интеллектуальной собственности закрыть офис в рф
Киев призвал к безусловному закрытию внешнего офиса ВОИС в Москве из-за войны России против Украины, ссылаясь на ущерб, нанесенный глобальной безопасности, продовольствию, энергетике, окружающей среде и системе интеллектуальной собственности Украины.
Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два дома, но обошлось без жертв.
Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты понесли значительные потери: около 468 720 человек личного состава, 7 307 танков и сотни единиц другой военной техники.
В США во время ареста преступника погибли четверо полицейских
Четверо полицейских погибли и еще четверо получили ранения в перестрелке во время задержания преступника в Шарлотте, штат Северная Каролина.
За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, большинство обстрелов противник провел на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры, несмотря на то, что украинские войска отбили многочисленные атаки.
Красный Крест решил не прекращать работу российского отделения, несмотря на нарушение правил нейтралитета - СМИ
Международное движение Красного Креста решило не приостанавливать деятельность Российского Красного Креста, несмотря на потенциальные нарушения правил нейтралитета, выявленные в ходе расследования, вместо этого решив создать надзорный орган для решения этих вопросов.
Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой
Франция, Германия и Польша призвали удвоить усилия в борьбе с российской дезинформацией и вмешательством, разоблачив российскую сеть, которая проводит операции влияния на аудиторию ЕС с целью ослабить поддержку Украины.
Армия рф атаковала 254 раза Запорожскую область, в частности ударила из авиации по Малой Токмачке
Российская армия 254 раза атаковала 7 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы, но ни один мирный житель не погиб и не был ранен.
Впервые за пять лет: в мае Си Цзиньпин отправится в европейское турне
Президент Китая Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 апреля, что станет его первым европейским турне за последние пять лет, направленным на укрепление связей с этими странами и ЕС.