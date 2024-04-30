Николаевщина: россияне обстреляли из артиллерии две громады, повреждена ЛЭП возле базы отдыха

В Николаевской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской громады и поселок Рыбаковка Коблевской громады. Обошлось без пострадавших, повреждена линия электропередач возле базы отдыха. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По словам Кима, вчера, 29 апреля, в 08:07 и 09:40 артиллерийским обстрелам подверглась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, в период времени с 09:38 по 10:01 россияне обстреляли из артиллерии поселок Рыбаковка Коблевской громады. В результате чего повреждена линия электропередач возле базы отдыха. Также никто не пострадал.

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