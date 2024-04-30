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Миколаївщина: росіяни обстріляли з артилерії дві громади, пошкоджено ЛЕП біля бази відпочинку

Миколаївщина: росіяни обстріляли з артилерії дві громади, пошкоджено ЛЕП біля бази відпочинку

Київ • УНН

 • 19143 перегляди

Росіяни обстріляли з артилерії дві громади в Миколаївській області, пошкодивши лінії електропередач біля бази відпочинку, але обійшлося без жертв.

У Миколаївській області російські війська минулої доби обстріляли з артилерії  акваторію Очаківської громади та селище Рибаківка Коблівської громади. Обійшлось без постраждалих, пошкоджено лінію електропередач біля бази відпочинку. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН

Деталі

За словами Кіма, учора, 29 квітня, о 08:07 та 09:40 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора,  у період часу з 09:38 по 10:01 росіяни обстріляли з артилерії селище  Рибаківка Коблівської громади.  Внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач біля бази відпочинку. Також ніхто не постраждав.

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Тетяна Краєвська

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