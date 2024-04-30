Миколаївщина: росіяни обстріляли з артилерії дві громади, пошкоджено ЛЕП біля бази відпочинку
Київ • УНН
Росіяни обстріляли з артилерії дві громади в Миколаївській області, пошкодивши лінії електропередач біля бази відпочинку, але обійшлося без жертв.
У Миколаївській області російські війська минулої доби обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади та селище Рибаківка Коблівської громади. Обійшлось без постраждалих, пошкоджено лінію електропередач біля бази відпочинку. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За словами Кіма, учора, 29 квітня, о 08:07 та 09:40 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також учора, у період часу з 09:38 по 10:01 росіяни обстріляли з артилерії селище Рибаківка Коблівської громади. Внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач біля бази відпочинку. Також ніхто не постраждав.
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