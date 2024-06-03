По Миколаївщині ворог вдарив з артилерії
Київ • УНН
Вчора, 2 червня, акваторія Очаківської громади Миколаївського району Миколаївської області була обстріляна ворожою артилерією, проте повідомлень про постраждалих не надходило.
У Миколаївській області минулої доби акваторія Очаківської громади була обстріляна ворожою артилерією, проте повідомлень про постраждалих не надходило, поінформував у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Деталі
"Учора, 2 червня, о 10:20 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади", - написав Кім у Telegram.
Постраждалих, з його слів, немає.
Окупанти обстріляли Очаків у Миколаївській області, жертв немає31.05.24, 07:18 • 24405 переглядiв