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Окупанти обстріляли Очаків у Миколаївській області, жертв немає

Окупанти обстріляли Очаків у Миколаївській області, жертв немає

Київ • УНН

 • 24405 перегляди

Сьогодні вночі противник обстріляв з артилерії місто Очаків у Миколаївській області, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Сьогодні вночі окупанти обстріляли Миколаївщину. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, сьогодні вночі, 31 о 01:50 ворог наніс артилерійського обстрілу по місті Очаків Очаківської громади Миколаївської області. На щастя, постраждалих немає.

Ударні БпЛА рухаються в північно західному напрямку на Миколаївщину31.05.24, 01:11 • 22894 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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