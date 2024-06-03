Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
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Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
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По Николаевской области враг ударил из артиллерии
Вчера, 2 июня, акватория Очаковской громады Николаевского района Николаевской области была обстреляна вражеской артиллерией, однако сообщений о пострадавших не поступало.
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
За последние несколько лет мир перешел от чат ботов к нейросетям, которые в условиях современных технологий способны выполнять множество разнообразных задач. Что такое ИИ, какова роль Украины в развитии технологий искусственного интеллекта и как это меняет современное поле боя УНН спросил у аналитика Александра Очкасова.
В Португалии на авиашоу столкнулись самолеты: есть погибший и раненый среди пилотов
Один испанский пилот погиб, а другой был ранен, когда два самолета столкнулись во время авиашоу в португальском городе Бежа.
В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала дроном Никополь
В Днепропетровской области российские войска накануне вечером обстреляли одну из громад из тяжелой артиллерии, ночью атаковали Никополь с помощью дрона, но сообщений о жертвах не поступало.
Умеров подвел итоги встречи с главой Пентагона: о чем говорили
Министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский встретились с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить оборонные потребности Украины, укрепление ее системы противовоздушной обороны и коалицию F-16, выразив благодарность за лидерство США и неизменную поддержку.
За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших
Один человек погиб и еще два человека получили ранения в результате российского ракетного удара по базе отдыха в Чугуевском районе Харьковской области.
По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики
По Украине сегодня днем преимущественно без осадков, только в Карпатском регионе ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха составит до 32°C.
По Херсонской области россияне били КАБами, попали в медучреждение
За минувшие сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области, включая Токаревку, Дудчане, антоновку и город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые кварталы, медицинское учреждение, газопровод и частная собственность.
В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина
Клаудия Шейнбаум побеждает на президентских выборах в Мексике, став первой женщиной-президентом страны по данным экзит-полов.
оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области
В течение дня оккупанты нанесли 420 ударов по Запорожской области, нанеся авиаудары по 8 населенным пунктам с помощью беспилотников, РСЗО и артиллерийских обстрелов, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.