По Николаевской области враг ударил из артиллерии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ochakovОчаковский район
nikolaevНиколаев
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  14310 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  103170 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  166612 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  160354 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  161301 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148573 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143351 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133622 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  278930 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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30 мая 2024, 08:04  •  257909 просмотра

По Николаевской области враг ударил из артиллерии

Вчера, 2 июня, акватория Очаковской громады Николаевского района Николаевской области была обстреляна вражеской артиллерией, однако сообщений о пострадавших не поступало.

Война •   •  532 просмотра
По Николаевской области враг ударил из артиллерии

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

За последние несколько лет мир перешел от чат ботов к нейросетям, которые в условиях современных технологий способны выполнять множество разнообразных задач. Что такое ИИ, какова роль Украины в развитии технологий искусственного интеллекта и как это меняет современное поле боя УНН спросил у аналитика Александра Очкасова.

публикации •   •  14397 просмотра
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

В Португалии на авиашоу столкнулись самолеты: есть погибший и раненый среди пилотов

Один испанский пилот погиб, а другой был ранен, когда два самолета столкнулись во время авиашоу в португальском городе Бежа.

Новости Мира •   •  1385 просмотра
В Португалии на авиашоу столкнулись самолеты: есть погибший и раненый среди пилотов

В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала дроном Никополь

В Днепропетровской области российские войска накануне вечером обстреляли одну из громад из тяжелой артиллерии, ночью атаковали Никополь с помощью дрона, но сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  2234 просмотра
В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала дроном Никополь

Умеров подвел итоги встречи с главой Пентагона: о чем говорили

Министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский встретились с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить оборонные потребности Украины, укрепление ее системы противовоздушной обороны и коалицию F-16, выразив благодарность за лидерство США и неизменную поддержку.

Война •   •  4505 просмотра
Умеров подвел итоги встречи с главой Пентагона: о чем говорили

За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших

Один человек погиб и еще два человека получили ранения в результате российского ракетного удара по базе отдыха в Чугуевском районе Харьковской области.

Война •   •  4920 просмотра
За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших

По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики

По Украине сегодня днем преимущественно без осадков, только в Карпатском регионе ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха составит до 32°C.

Общество •   •  5109 просмотра
По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики

По Херсонской области россияне били КАБами, попали в медучреждение

За минувшие сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области, включая Токаревку, Дудчане, антоновку и город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые кварталы, медицинское учреждение, газопровод и частная собственность.

Война •   •  6864 просмотра
По Херсонской области россияне били КАБами, попали в медучреждение

В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

Клаудия Шейнбаум побеждает на президентских выборах в Мексике, став первой женщиной-президентом страны по данным экзит-полов.

политика •   •  10392 просмотра
В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

В течение дня оккупанты нанесли 420 ударов по Запорожской области, нанеся авиаудары по 8 населенным пунктам с помощью беспилотников, РСЗО и артиллерийских обстрелов, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  10867 просмотра
оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области