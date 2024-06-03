По Николаевской области враг ударил из артиллерии

В Николаевской области за прошедшие сутки акватория Очаковской громады была обстреляна вражеской артиллерией, однако сообщений о пострадавших не поступало, проинформировал в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

"Вчера, 2 июня, в 10:20 под вражеским артиллерийским обстрелом была акватория Очаковской громады", - написал Ким в Telegram.

Пострадавших, по его словам, нет.

Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области, жертв нет