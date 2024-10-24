Атака рф на Куп'янськ імовірно була термобаричною: 11 постраждалих, загинула жінка
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська термобаричним боєприпасом загинула 73-річна жінка. Загальна кількість постраждалих досягла 11 осіб, серед яких 8 жінок та 3 чоловіків.
Внаслідок обстрілу російських військ по Куп'янську, попередньо, термобаричним боєприпасом загинула 73-річна жінка, кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"За оновленими даними, загинула 73-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу Куп‘янська. Раніше поранену жінку ушпиталили, але врятувати не вдалось. Кількість постраждалих збільшилась до 11. Серед них 8 жінок та 3 чоловіків", - зазначив Синєгубов.
З його слів, "попередньо, ворог застосував термобаричний боєприпас ОДАБ-1500".
Доповнення
За даними слідства, 24 жовтня близько 10 години збройні сили рф завдали авіаційний удар по Куп’янську. Авіаційний боєприпас влучив біля магазину на місцевому ринку.