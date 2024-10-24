По Купянску враг ударил предварительно термобарическим боеприпасом: пострадавших уже 11, одна женщина погибла

В результате обстрела российских войск по Купянску, предварительно, термобарическим боеприпасом погибла 73-летняя женщина, количество пострадавших увеличилось до 11 человек, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"По обновленным данным, погибла 73-летняя женщина в результате вражеского обстрела Купянска. Ранее раненую женщину госпитализировали, но спасти не удалось. Количество пострадавших увеличилось до 11. Среди них 8 женщин и 3 мужчин", - отметил Синегубов.

По его словам, "предварительно, враг применил термобарический боеприпас ОГАБ-1500".

Дополнение

По данным следствия, 24 октября около 10 часов вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по Купянску. Авиационный боеприпас попал возле магазина на местном рынке.