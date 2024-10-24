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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По Купянску враг ударил предварительно термобарическим боеприпасом: пострадавших уже 11, одна женщина погибла

Киев  •  УНН

12:22 • 1848 просмотра

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В результате вражеского обстрела Купянска термобарическим боеприпасом погибла 73-летняя женщина. Общее количество пострадавших достигло 11 человек, среди которых 8 женщин и 3 мужчин.

В результате обстрела российских войск по Купянску, предварительно, термобарическим боеприпасом погибла 73-летняя женщина, количество пострадавших увеличилось до 11 человек, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"По обновленным данным, погибла 73-летняя женщина в результате вражеского обстрела Купянска. Ранее раненую женщину госпитализировали, но спасти не удалось. Количество пострадавших увеличилось до 11. Среди них 8 женщин и 3 мужчин", - отметил Синегубов.

По его словам, "предварительно, враг применил термобарический боеприпас ОГАБ-1500".

Дополнение

По данным следствия, 24 октября около 10 часов вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по Купянску. Авиационный боеприпас попал возле магазина на местном рынке.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kupyanskКупянск