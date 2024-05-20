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По Ізюму вночі росіяни вдарили "Іскандером", ракетний удар пошкодив пам'ятник архітектури - прокуратура

По Ізюму вночі росіяни вдарили "Іскандером", ракетний удар пошкодив пам'ятник архітектури - прокуратура

Київ • УНН

 • 17480 перегляди

Російські військові завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області, пошкодивши культурний центр та пам'ятку архітектури, що стало приводом для розслідування порушення законів та звичаїв війни.

У Харківській області російські військові завдали ракетного удару по місту Ізюм, пошкодивши дім культури, що є пам'ятником архітектури, повідомили у понеділок у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 20 травня орієнтовно о 1:05 російські військові завдали ракетний удар по місту Ізюм.

Пошкоджено дім культури, що є памʼятником архітектури.

Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер".

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Смертоносні російські обстріли по всій Харківській області: за добу відомо про 12 жертв20.05.24, 09:16 • 22501 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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