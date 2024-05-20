По Ізюму вночі росіяни вдарили "Іскандером", ракетний удар пошкодив пам'ятник архітектури - прокуратура
Київ • УНН
Російські військові завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області, пошкодивши культурний центр та пам'ятку архітектури, що стало приводом для розслідування порушення законів та звичаїв війни.
У Харківській області російські військові завдали ракетного удару по місту Ізюм, пошкодивши дім культури, що є пам'ятником архітектури, повідомили у понеділок у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 20 травня орієнтовно о 1:05 російські військові завдали ракетний удар по місту Ізюм.
Пошкоджено дім культури, що є памʼятником архітектури.
Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер".
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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