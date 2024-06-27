Площа пожежі на мисі Чауда у Криму, звідки росіяни запускали "шахеди", зросла в кілька разів - ЗМІ
Київ • УНН
Велика пожежа на російському військовому полігоні на мисі Чауда в окупованому Криму, звідки росія запускає безпілотники "Шахед" по Україні, за добу значно поширилася, повідомляють у ЗМІ.
Площа пожежі на військовому полігоні на мисі Чауда у тимчасово окупованому Криму минулої доби зросла в кілька разів, повідомляє російська служба "Радіо Свобода", пише УНН.
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Як вказано, порівняння супутникових знімків за 25 та 26 червня показує, що "охоплена пожежею територія значно зросла, внаслідок чого вогонь дійшов до будов на території військової частини".
Як випливає з карти військових об'єктів Криму видання "Крым.Реалии", як повідомляється, на мисі Чауда знаходяться позиції берегової та протиповітряної оборони армії рф. Окрім того, раніше повідомлялося, що звідси росія запускає по території України баражуючі боєприпаси типу "Шахед/Герань".
У Криму сталася пожежа на мисі Чауда, звідки росіяни запускали "шахеди" по Україні26.06.24, 11:01 • 22686 переглядiв