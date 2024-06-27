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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60300 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Площа пожежі на мисі Чауда у Криму, звідки росіяни запускали "шахеди", зросла в кілька разів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 30007 перегляди

Велика пожежа на російському військовому полігоні на мисі Чауда в окупованому Криму, звідки росія запускає безпілотники "Шахед" по Україні, за добу значно поширилася, повідомляють у ЗМІ.

Площа пожежі на мисі Чауда у Криму, звідки росіяни запускали "шахеди", зросла в кілька разів - ЗМІ

Площа пожежі на військовому полігоні на мисі Чауда у тимчасово окупованому Криму минулої доби зросла в кілька разів, повідомляє російська служба "Радіо Свобода", пише УНН.

Деталі

Як вказано, порівняння супутникових знімків за 25 та 26 червня показує, що "охоплена пожежею територія значно зросла, внаслідок чого вогонь дійшов до будов на території військової частини".

Як випливає з карти військових об'єктів Криму видання "Крым.Реалии", як повідомляється, на мисі Чауда знаходяться позиції берегової та протиповітряної оборони армії рф. Окрім того, раніше повідомлялося, що звідси росія запускає по території України баражуючі боєприпаси типу "Шахед/Герань".

У Криму сталася пожежа на мисі Чауда, звідки росіяни запускали "шахеди" по Україні26.06.24, 11:01 • 22686 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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