Площадь пожара на военном полигоне на мысе Чауда во временно оккупированном Крыму за прошедшие сутки выросла в несколько раз, сообщает российская служба "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

Как указано, сравнение спутниковых снимков за 25 и 26 июня показывает, что "охваченная пожаром территория значительно возросла, в результате чего огонь дошел до строений на территории воинской части".

Как следует из карты военных объектов Крыма издания "Крым.Реалии", как сообщается, на мысе Чауда находятся позиции береговой и противовоздушной обороны армии рф. Кроме того, ранее сообщалось, что отсюда россия запускает по территории Украины барражирующие боеприпасы типа "Шахед/Герань".

В Крыму произошел пожар на мысе Чауда, откуда россияне запускали "шахеды" по Украине