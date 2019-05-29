"Племінниця російського олігарха" на відео з віце-канцлером Австрії виявилася студенткою з Боснії

КИЇВ. 29 травня. УНН. ЗМІ з'ясували особу дівчини, яка в 2017 році зустрічалася на Ібіці з тодішнім віце-канцлером Австрії Хансом-Крістіаном Штрахе і представлялася "племінницею російського олігарха". Про це повідомляє УНН з посиланням на австрійську газету Die Kronen-Zeitung і "Радіо "Свобода".