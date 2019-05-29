"Племінниця російського олігарха" на відео з віце-канцлером Австрії виявилася студенткою з Боснії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. ЗМІ з'ясували особу дівчини, яка в 2017 році зустрічалася на Ібіці з тодішнім віце-канцлером Австрії Хансом-Крістіаном Штрахе і представлялася "племінницею російського олігарха". Про це повідомляє УНН з посиланням на австрійську газету Die Kronen-Zeitung і "Радіо "Свобода".
Насправді ця дівчина була боснійської студенткою. За участь у створенні відео зі Штрахе їй платили близько семи тисяч євро на добу.
За даними журналістів, дівчину на роль племінниці російського олігарха вибирали на основі інформації про особисте життя Штрахе. На зустрічі з ним студентка обговорювала можливе фінансування з боку Росії перед виборами до австрійського парламенту.
Нагадаємо, відео було опубліковано два тижні тому. Після цього Штрахе подав у відставку, в Австрії розвалилася правляча коаліція, а національна рада країни винесла вотум недовіри канцлеру Себастьяну Курцу.
Сам Штрахе заявляє, що не порушив закон. Зараз його зустріч з підставною "племінницею російського олігарха" перевіряє прокуратура. Тим часом, опозиція обговорює можливість проведення нових парламентських виборів.