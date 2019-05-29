"Племянницей русского олигарха" на видео с вице-канцлером Австрии оказалась студентка из Боснии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. СМИ выяснили личность девушки, которая в 2017 году встречалась на Ибице с тогдашним вице-канцлером Австрии Хансом-Кристианом Штрахе и представлялась "племянницей российского олигарха". Об этом сообщает УНН со ссылкой на австрийскую газету Die Kronen-Zeitung и "Радио "Свобода".
На самом деле эта девушка была боснийской студенткой. За участие в создании видео со Штрахе ей платили около семи тысяч евро в сутки.
По данным журналистов, девушку на роль племянницы российского олигарха выбирали на основе информации о личной жизни Штрахе. На встрече с ним студентка обсуждала возможное финансирование со стороны России перед выборами в австрийский парламент.
Напомним, видео было опубликовано две недели назад. После этого Штрахе подал в отставку, в Австрии развалилась правящая коалиция, а национальный совет страны вынесла вотум недоверия канцлеру Курцу.
Сам Штрахе заявляет, что не нарушил закон. Сейчас его встреча с подставной "племянницей российского олигарха" проверяет прокуратура. Между тем, оппозиция обсуждает возможность проведения новых парламентских выборов.