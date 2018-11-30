Платників ПДВ попередили про зміну форми звітності

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Україні з 1 грудня змінюється форма реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Про це йдеться у оголошенні прес-служби Державної фіскальної служби для платників податку на додану вартість у Facebook, передає УНН.

"До уваги платників податку на додану вартість! З 1 грудня 2018 року реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюватиметься за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 № 763 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 № 1307", незалежно від дати складання таких податкових накладних та розрахунків коригування", - зазначили у ДФС.

Так, за даними ДФС, з 1 грудня податкові накладні та розрахунки коригування реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних за новою формою.

Нагадаємо, блокування реєстрації податкових накладних повинне було запрацювати з 22 березня

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