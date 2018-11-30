Плательщиков НДС предупредили об изменении формы отчетности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Украине с 1 декабря меняется форма регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Об этом говорится в объявлении пресс-службы Государственной фискальной службы для плательщиков налога на добавленную стоимость в Facebook, передает УНН.
"Вниманию плательщиков налога на добавленную стоимость! С 1 декабря 2018 года регистрация налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных будет осуществляться по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 17.09.2018 №763 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 31 декабря 2015 № 1307 ", независимо от даты составления таких налоговых накладных и расчетов корректировки", - отметили в ГФС.
Так, по данным ГФС, с 1 декабря налоговые накладные и расчеты корректировки регистрируются в Едином реестре налоговых накладных по новой форме.
Напомним, блокирование регистрации налоговых накладных должно было заработать с 22 марта.