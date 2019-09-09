Платіні заявив про намір повернутися в футбол і написати книгу про своє переслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Колишній президент УЄФА Мішель Платіні має намір повернутися в футбол. Про це пише footballua.tv, передає УНН.
“Я повернуся в футбол. Я став жертвою змови, в якому винні люди з ФІФА і швейцарської прокуратури. Але це не означає, що винна влада Швейцарії. Я хочу написати книгу, в якій розповім всю правду”, — заявив Платіні.
Строк дії дискваліфікації Платіні закінчиться 7 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, в червні поточного року Платіні був затриманий у справі про корупцію при виборі місця проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року. Його взяли під варту 18 червня, через день Платіні був звільнений.
Також нагадаємо, що раніше прізвище Платіні, як можливого учасника корупційних дій, потрапило в звіти фінансових розслідувань ФБР.
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Крім Платіні в звітах, за даними американського видання The Sports Daily, фігурує прізвище колишнього віце-президента УЄФА Григорія Суркіса.
Крім того, The Sports Daily, посилаючись на попередні дані внутрішнього розслідування УЄФА, стверджувало, що “Суркіс зробив велику кількість економічних злочинів”.
“За попередніми даними, Платіні і Суркіс привласнили близько 150 мільйонів євро, при тому, що Суркіс витратив тільки близько 20 мільйонів євро на передвиборну програму Платіні. Є ще одна важлива деталь, яка підтверджує, що Суркіс, Платіні і Блаттер були дійсно в тісних взаєминах. Глави УЄФА і ФІФА несподівано вирішили попросити президента України Віктора Януковича і впливового олігарха Ріната Ахметова зробити Суркіса Почесним Президентом Федерації футболу України (ФФУ). Таке рішення дозволило Суркісу працювати в ФІФА і УЄФА без будь-яких проблем”, — йдеться в статті The Sports Daily.