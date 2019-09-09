Платини заявил о намерении вернуться в футбол и написать книгу о своем преследования
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Бывший президент УЕФА Мишель Платини намерен вернуться в футбол. Об этом пишет footballua.tv, передает УНН.
“Я вернусь в футбол. Я стал жертвой заговора, в котором виновны люди из ФИФА и швейцарской прокуратуры. Но это не значит, что виновны власти Швейцарии. Я хочу написать книгу, в которой расскажу всю правду”, — заявил Платини.
Строк действия дисквалификации Платини закончится 7 октября 2019 года.
Напомним, в июне текущего года Платини был задержан по делу о коррупции при выборе места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Его взяли под стражу 18 июня, через день Платини был освобожден.
Также напомним, что ранее фамилия Платини, как возможного участника коррупционных действий, попала в отчеты финансовых расследований ФБР.
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Помимо Платини в отчетах, по данным американского издания The Sports Daily, фигурирует фамилия бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса.
Кроме того, The Sports Daily, ссылаясь на предварительные данные внутреннего расследования УЕФА, утверждал, что “Суркис сделал большое количество экономических преступлений”.
“По предварительным данным, Платини и Суркис присвоили около 150 миллионов евро, притом, что Суркис потратил только около 20 миллионов евро на предвыборную программу Платини. Есть еще одна важная деталь, которая подтверждает, что Суркис, Платини и Блаттер были действительно в тесных взаимоотношениях. Главы УЕФА и ФИФА неожиданно решили попросить президента Украины Виктора Януковича и влиятельного олигарха Рината Ахметова сделать Суркиса Почетным Президентом Федерации футбола Украины (ФФУ). Такое решение позволило Суркису работать в ФИФА и УЕФА без каких-либо проблем”, — говорится в статье The Sports Daily.