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Пиво, вино або сидр: розкриті алкогольні вподобання шведів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. За рік шведські виробники алкогольних напоїв отримали 4,7 млрд дол. виручки від продажу спиртного. Про це свідчать дані аналітичного порталу Statista, передає УНН.

Пиво, вино або сидр: розкриті алкогольні вподобання шведів

Зокрема, річна виручка від продажу вин склала 2,5 млрд дол., від продажу пива - 1,3 млрд дол. У розрізі спиртних напоїв найбільш популярним у шведів є пиво: за рік жителі країни випили 460 млн л. напою.

На другому місці - вино, з річним споживанням в обсязі 242 млн л.

"Сидр є найменш споживаним напоєм в Швеції", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за рік імпорт алкогольних напоїв зі Швеції склав 1,2 млрд дол.

Нагадаємо, що в Україні Держстат зафіксував подорожчання алкогольної продукції.

Втім, про це раніше попереджали експерти ринку, пов'язуючи ймовірність зростання цін на спиртне з карантином. Зокрема, фахівці попереджали про можливе подорожчання в першу чергу імпортного алкоголю.

Також нагадаємо, що українські споживачі алкоголь українського виробництва купують набагато частіше, ніж іноземного.

Відзначимо, що до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф "), ЛГЗ" Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс"(ТМ "Грін Дей").

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