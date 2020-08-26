Пиво, вино або сидр: розкриті алкогольні вподобання шведів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За рік шведські виробники алкогольних напоїв отримали 4,7 млрд дол. виручки від продажу спиртного. Про це свідчать дані аналітичного порталу Statista, передає УНН.
Зокрема, річна виручка від продажу вин склала 2,5 млрд дол., від продажу пива - 1,3 млрд дол. У розрізі спиртних напоїв найбільш популярним у шведів є пиво: за рік жителі країни випили 460 млн л. напою.
На другому місці - вино, з річним споживанням в обсязі 242 млн л.
"Сидр є найменш споживаним напоєм в Швеції", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за рік імпорт алкогольних напоїв зі Швеції склав 1,2 млрд дол.
Нагадаємо, що в Україні Держстат зафіксував подорожчання алкогольної продукції.
Втім, про це раніше попереджали експерти ринку, пов'язуючи ймовірність зростання цін на спиртне з карантином. Зокрема, фахівці попереджали про можливе подорожчання в першу чергу імпортного алкоголю.
Також нагадаємо, що українські споживачі алкоголь українського виробництва купують набагато частіше, ніж іноземного.
Відзначимо, що до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф "), ЛГЗ" Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс"(ТМ "Грін Дей").