Пиво, вино или сидр: раскрыты алкогольные предпочтения шведов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. За год шведские производители алкогольных напитков получили 4,7 млрд дол. выручки от продажи спиртного. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Statista, передает УНН.
В частности, годовая выручка от продажи вин составила 2,5 млрд дол., от продажи пива - 1,3 млрд дол. В разрезе спиртных напитков самым популярных у шведов является пиво: за год жители страны выпили 460 млн л. напитка.
На втором месте - вино, с годовым потреблением в объёме 242 млн л.
"Сидр является наименее потребляемым напитков в Швеции", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за год импорт алкогольных напитков из Швеции составил 1,2 млрд дол.
Напомним, что в Украине Госстат зафиксировал подорожание алкогольной продукции.
Впрочем, об этом ранее предупреждали эксперты рынка, связывая вероятность роста цен на спиртное с карантином. В частности, специалисты предупреждали о возможном подорожании в первую очередь импортного алкоголя.
Также напомним, что украинские потребители алкоголь украинского производства покупают гораздо чаще, чем иностранного.
Отметим, что в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").