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Пів мільйона українських школярів навчаються в онлайн-режимі — Лісовий 

Пів мільйона українських школярів навчаються в онлайн-режимі — Лісовий 

Київ • УНН

 • 14201 перегляди

Міністр освіти повідомив, що понад 500 тисяч українських школярів навчаються онлайн, а ще 400 тисяч - за кордоном. З 2025 року МОН вимагатиме очного навчання дітей у школах за місцем перебування.

Понад пів мільйона українських школярів навчаються в онлайн-режим та зазначив, що ще близько 400 тисяч українських дітей навчаються за кордоном. Про це повдіомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час Саміту перших леді та джентльменів, передає УНН з посиланням на "Ми Україна".

"Понад півмільйона школярів навчаються в онлайн режимі — це колосальна цифра. Ми розуміємо, що не всюди онлайн освіта є достатньо якісною", - сказав Лісовий.

За його словами, онлайн-навчання не дає можливості повною мірою розвивати м'які навички і воно не сприяє формуванню у дитини вольових якостей.

"Третій аспект - це здоров'я дітей, пониження рухової активності. Ми фіксуємо зростання хронічних захворювань. Саме тому ми не маємо затягувати з поверненням до очного навчання всюди, де це безпечно можна зробити", - наголосив міністр.

Також Лісовий зазначив, що цифра у півмільйонів не враховує ще близько 400 тисяч українських дітей, які отримують освіту з-за кордону.

Нагадаємо 

З 1 вересня 2025 року в Україні будуть достатньо жорстко вимагати виходу всіх дітей на очне навчання у школах за місцем фактичного перебування. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Суспільство

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