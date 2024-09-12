Пів мільйона українських школярів навчаються в онлайн-режимі — Лісовий 

Понад пів мільйона українських школярів навчаються в онлайн-режим та зазначив, що ще близько 400 тисяч українських дітей навчаються за кордоном. Про це повдіомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час Саміту перших леді та джентльменів, передає УНН з посиланням на "Ми Україна".

"Понад півмільйона школярів навчаються в онлайн режимі — це колосальна цифра. Ми розуміємо, що не всюди онлайн освіта є достатньо якісною", - сказав Лісовий.

За його словами, онлайн-навчання не дає можливості повною мірою розвивати м'які навички і воно не сприяє формуванню у дитини вольових якостей.

"Третій аспект - це здоров'я дітей, пониження рухової активності. Ми фіксуємо зростання хронічних захворювань. Саме тому ми не маємо затягувати з поверненням до очного навчання всюди, де це безпечно можна зробити", - наголосив міністр.

Також Лісовий зазначив, що цифра у півмільйонів не враховує ще близько 400 тисяч українських дітей, які отримують освіту з-за кордону.

Нагадаємо

З 1 вересня 2025 року в Україні будуть достатньо жорстко вимагати виходу всіх дітей на очне навчання у школах за місцем фактичного перебування.