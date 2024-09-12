Полмиллиона украинских школьников учатся в онлайн-режиме - Лисовый

Более полумиллиона украинских школьников учатся в онлайн-режим и отметил, что еще около 400 тысяч украинских детей учатся за рубежом. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый во время Саммита первых леди и джентльменов, передает УНН со ссылкой на "Мы Украина".

"Более полумиллиона школьников учатся в онлайн режиме - это колоссальная цифра. Мы понимаем, что не везде онлайн образование является достаточно качественным", - сказал Лисовый.

По его словам, онлайн-обучение не дает возможности в полной мере развивать мягкие навыки и оно не способствует формированию у ребенка волевых качеств.

"Третий аспект - это здоровье детей, снижение двигательной активности. Мы фиксируем рост хронических заболеваний. Именно поэтому мы не должны затягивать с возвращением к очному обучению везде, где это безопасно можно сделать", - подчеркнул министр.

Также Лисовый отметил, что цифра в полмиллиона не учитывает еще около 400 тысяч украинских детей, которые получают образование из-за рубежа.

Напомним

С 1 сентября 2025 года в Украине будут достаточно жестко требовать выхода всех детей на очное обучение в школах по месту фактического пребывания.