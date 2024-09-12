Полмиллиона украинских школьников учатся в онлайн-режиме - Лисовый
Киев • УНН
Министр образования сообщил, что более 500 тысяч украинских школьников учатся онлайн, а еще 400 тысяч - за рубежом. С 2025 года МОН будет требовать очного обучения детей в школах по месту пребывания.
Более полумиллиона украинских школьников учатся в онлайн-режим и отметил, что еще около 400 тысяч украинских детей учатся за рубежом. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый во время Саммита первых леди и джентльменов, передает УНН со ссылкой на "Мы Украина".
"Более полумиллиона школьников учатся в онлайн режиме - это колоссальная цифра. Мы понимаем, что не везде онлайн образование является достаточно качественным", - сказал Лисовый.
По его словам, онлайн-обучение не дает возможности в полной мере развивать мягкие навыки и оно не способствует формированию у ребенка волевых качеств.
"Третий аспект - это здоровье детей, снижение двигательной активности. Мы фиксируем рост хронических заболеваний. Именно поэтому мы не должны затягивать с возвращением к очному обучению везде, где это безопасно можно сделать", - подчеркнул министр.
Также Лисовый отметил, что цифра в полмиллиона не учитывает еще около 400 тысяч украинских детей, которые получают образование из-за рубежа.
Напомним
С 1 сентября 2025 года в Украине будут достаточно жестко требовать выхода всех детей на очное обучение в школах по месту фактического пребывания.