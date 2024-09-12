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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полмиллиона украинских школьников учатся в онлайн-режиме - Лисовый

Полмиллиона украинских школьников учатся в онлайн-режиме - Лисовый

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 16:15  •  5423 просмотра

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Министр образования сообщил, что более 500 тысяч украинских школьников учатся онлайн, а еще 400 тысяч - за рубежом. С 2025 года МОН будет требовать очного обучения детей в школах по месту пребывания.

Более полумиллиона украинских школьников учатся в онлайн-режим и отметил, что еще около 400 тысяч украинских детей учатся за рубежом. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый во время Саммита первых леди и джентльменов, передает УНН со ссылкой на "Мы Украина".

"Более полумиллиона школьников учатся в онлайн режиме - это колоссальная цифра. Мы понимаем, что не везде онлайн образование является достаточно качественным", - сказал Лисовый.

По его словам, онлайн-обучение не дает возможности в полной мере развивать мягкие навыки и оно не способствует формированию у ребенка волевых качеств.

"Третий аспект - это здоровье детей, снижение двигательной активности. Мы фиксируем рост хронических заболеваний. Именно поэтому мы не должны затягивать с возвращением к очному обучению везде, где это безопасно можно сделать", - подчеркнул министр.

Также Лисовый отметил, что цифра в полмиллиона не учитывает еще около 400 тысяч украинских детей, которые получают образование из-за рубежа.

Напомним 

С 1 сентября 2025 года в Украине будут достаточно жестко требовать выхода всех детей на очное обучение в школах по месту фактического пребывания. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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