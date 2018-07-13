Питання ЦВК буде першим, з якого Рада почне роботу восени - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Питання оновлення ЦВК буде одним з перших, з якого Верховна Рада почне свою роботу восени. Про це під час підсумкової прес-конференції завив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
"Я переконаний, що це буде одним з перших питань – оновлення складу Центральної виборчої комісії", - заявив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, фракція БПП не зможе відкликати свою кандидатуру до складу ЦВК, бо це зможе зробити тільки Президент України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат з фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.
Сьогодні ранком стало відомо, що парламентська фракція БПП готова відкликати одну зі своїх кандидатур до ЦВК для розблокування процесу оновлення комісії. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, голова фракції БПП Артур Герасимов.
5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.