Вопрос ЦИК будет первым, с которого Рада начнет работу осенью - Парубий

"Я убежден, что это будет одним из первых вопросов - обновление состава Центральной избирательной комиссии", - заявил Парубий.



Как сообщал УНН, фракция БПП не сможет отозвать свою кандидатуру в состав ЦИК, потому что это сможет сделать только Президент Украины. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

Сегодня утром стало известно, что парламентская фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур в ЦИК для разблокирования процесса обновления комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, председатель фракции БПП Артур Герасимов.

5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.