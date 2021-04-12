Питання продовження локдауну у Києві вирішуватимуть 14 квітня - Кличко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У середу, 14 квітня, на засіданні столичної комісії з питань ТЕБ та НС планують ухвалити рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Обмеження "червоної“ зони у столиці, як ви знаєте, були оголошені до 16 квітня. Ми говоримо про те, що міська влада буде виходити виключно з епідеміологічної ситуації. У середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста, де ухвалять рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві”, — сказав Кличко.

Що було раніше

Раніше Кличко повідомляв, що в Києві можуть продовжити суворий карантин. Але остаточне рішення буде ухвалювати комісія ТЕБ та НС, орієнтуючись на динаміку кількості хворих.

Тим часом у столиці за неділю, 11 квітня, виявили 537 випадків захворювання на коронавірус за добу. Померли 42 людини. Загалом хворіють у Києві наразі майже 62 тисячі осіб.

Нагадаємо, Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. З понеділка закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

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