Вопрос продления локдауна в Киеве будут решать 14 апреля - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В среду, 14 апреля, на заседании столичной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС планируют принять решение о дальнейших шагах относительно карантинных ограничений в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Ограничения "красной" зоны в столице, как вы знаете, были объявлены до 16 апреля. Мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемиологической ситуации. В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах по карантинным ограничениям в Киеве", - сказал Кличко.
Что было ранее
Ранее Кличко сообщал, что в Киеве могут продлить жесткий карантин. Но окончательное решение будет принимать комиссия ТЭБ и ЧС, ориентируясь на динамику количества больных.
Между тем в столице за воскресенье, 11 апреля, обнаружили 537 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 42 человека. В общем болеют в Киеве сейчас почти 62 000 человек.
Напомним, Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. С понедельника закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.