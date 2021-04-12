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Кількість активних хворих на COVID-19 у Києві досягла 62 тисяч: за добу ще 500 інфікованих, 42 померлих

Київ • УНН

 • 16452 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У столиці виявили 537 випадків захворювання на коронавірус за добу. Померли 42 людини. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

"Ще 537 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 177 106). Ще 42 летальних випадки від вірусу (загалом 3932)", - повідомив Кличко.

Деталі

Зі слів мера, за минулу добу у столиці зокрема захворіли:

  • 304 жінки віком від 20 до 91 років
  • 218 чоловіків віком від 19 до 86 років
  • 6 дівчаток від 2 тижнів до 16 років та 9 хлопчиків від 1 до 15 років

При цьому за минулу добу було 76 госпіталізованих хворих на коронавірус. Ще 287 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За попередню добу ще 148 осіб подолали коронавірус (загалом 111 216).

"Найбільше випадків захворювання (за минулу добу - ред.) виявили в районах: Дарницькому (160), Дніпровському (67) та Подільському (64)", - додав Кличко.

За даними з карти РНБО щодо поширення коронавірусу, у Києві на сьогодні хворіють на COVID-19 загалом 61 958 осіб, приріст за добу - 347.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,861 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 квітня, - 7,8 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Активних хворих на сьогодні 407 589 осіб, приріст за добу - 2 214.

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