Кількість активних хворих на COVID-19 у Києві досягла 62 тисяч: за добу ще 500 інфікованих, 42 померлих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У столиці виявили 537 випадків захворювання на коронавірус за добу. Померли 42 людини. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата:
"Ще 537 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 177 106). Ще 42 летальних випадки від вірусу (загалом 3932)", - повідомив Кличко.
Деталі
Зі слів мера, за минулу добу у столиці зокрема захворіли:
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- 304 жінки віком від 20 до 91 років
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- 218 чоловіків віком від 19 до 86 років
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- 6 дівчаток від 2 тижнів до 16 років та 9 хлопчиків від 1 до 15 років
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При цьому за минулу добу було 76 госпіталізованих хворих на коронавірус. Ще 287 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
За попередню добу ще 148 осіб подолали коронавірус (загалом 111 216).
"Найбільше випадків захворювання (за минулу добу - ред.) виявили в районах: Дарницькому (160), Дніпровському (67) та Подільському (64)", - додав Кличко.
За даними з карти РНБО щодо поширення коронавірусу, у Києві на сьогодні хворіють на COVID-19 загалом 61 958 осіб, приріст за добу - 347.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,861 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 квітня, - 7,8 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Активних хворих на сьогодні 407 589 осіб, приріст за добу - 2 214.