Число активных больных COVID-19 в Киеве достигло 62 тысяч: за сутки еще 500 инфицированных, 42 умерших
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В столице обнаружили 537 случаев заболевания коронавирус за сутки. Умерли 42 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"Еще 537 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 177 106). Еще 42 летальных случая от вируса (всего 3932)", - сообщил Кличко.
Детали
По словам мэра, за минувшие сутки в столице в частности заболели:
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- 304 женщины в возрасте от 20 до 91 лет
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- 218 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет
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- 6 девочек от 2 недель до 16 лет и 9 мальчиков от 1 до 15 лет
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При этом за прошедшие сутки было 76 госпитализированных больных коронавирусом. Еще 287 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
За минувшие сутки еще 148 человек преодолели коронавирус (всего 111 216).
"Больше всего случаев заболевания (за минувшие сутки - ред.) обнаружили в районах: Дарницком (160), Днепровском (67) и Подольском (64)", - добавил Кличко.
По данным с карты СНБО по распространению коронавируса, в Киеве на сегодня болеют COVID-19 в целом 61 958 человек, прирост за сутки - 347.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,861 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 11 апреля, - 7,8 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Активных больных на сегодня 407 589 человек, прирост за сутки - 2214.