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Число активных больных COVID-19 в Киеве достигло 62 тысяч: за сутки еще 500 инфицированных, 42 умерших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. В столице обнаружили 537 случаев заболевания коронавирус за сутки. Умерли 42 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Еще 537 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 177 106). Еще 42 летальных случая от вируса (всего 3932)", - сообщил Кличко.

Детали

По словам мэра, за минувшие сутки в столице в частности заболели:

  • 304 женщины в возрасте от 20 до 91 лет
  • 218 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет
  • 6 девочек от 2 недель до 16 лет и 9 мальчиков от 1 до 15 лет

При этом за прошедшие сутки было 76 госпитализированных больных коронавирусом. Еще 287 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За минувшие сутки еще 148 человек преодолели коронавирус (всего 111 216).

"Больше всего случаев заболевания (за минувшие сутки - ред.) обнаружили в районах: Дарницком (160), Днепровском (67) и Подольском (64)", - добавил Кличко.

По данным с карты СНБО по распространению коронавируса, в Киеве на сегодня болеют COVID-19 в целом 61 958 человек, прирост за сутки - 347.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,861 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 11 апреля, - 7,8 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Активных больных на сегодня 407 589 человек, прирост за сутки - 2214.

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