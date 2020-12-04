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Питання про затягування розслідувань у справі "Приватбанку" слід адресувати НАБУ - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Розслідування справи про махінації і виведення коштів із “ПриватБанку” сьогодні затягується через непрофесійність кадрів НАБУ та їх повну політичну заангажованість. Про УНН сказав політичний аналітик Олександр Кочетков, коментуючи звіт ЄС, де у справах держбанку фіксується відсутність прогресу.

“На жаль правосуддя настільки залежне від зовнішніх впливів і зокрема від грошових, що воно просто тягнеться. Всі вони в системі відчувають почуття катастрофи, і всі набивають собі кишені. Тому кожен там підозрюваний, якщо в нього є гроші, а ті про кого ми кажемо там є потужні гроші, і вони мають змогу якщо не викупити цю справу, то хоча б її пригальмувати дуже серйозно”, — сказав він.

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На думку експерта у НАБУ декілька проблем, зокрема, непрофесійні кадри та повна заангажованість.

“Перша і головна причина — непрофесійні люди, які дійсно не вміють збирати докази, в нас на жаль злочинці значно розумніші, досвідченіші, вигадливіше, аніж правоохоронці. В нас правоохоронці гарно навчилися пресувати, вимагати там щось, будувати якісь преференції, а от шукати докази та доводити провину вони не дуже добре вміють, не надто зорієнтовані. Це по перше. По друге — повна заангажованість політичних процесів. Тобто не закон керує діями, зокрема НАБУ, а політична доцільність, а звісно політична доцільність і близько не знаходиться поряд зі справедливістю закону”, — резюмував аналітик.

Як відомо, в ЄС констатували слабкий прогрес кримінального розслідування за фактом шахрайства в ПриватБанку.

Натомість відзначили рішення ВСУ “на користь банку і української держави” про підтвердження законності процедури bail-in щодо коштів офшорів Суркісів.

Раніше в ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, в якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній сім’ї українських олігархів Суркісів.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах все ще намагаються відсудити у держави Україна 350 млн доларів.

Справу про махінації в “Приваті” НАБУ розслідує вже роками.

Там коментували і звіт Kroll, вказавши, що його деталі — таємниця слідства.

Нагадаємо, ща словами Артема Ситника збитки у справі ПриватБанку становлять більше 100 млрд грн. Однак причини з яких фігуранти махінацій й досі не мають жодної підозри Бюро не називає.

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