Вопрос о затягивании расследований по делу "Приватбанка" следует адресовать НАБУ - эксперт

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Расследование дела о махинациях и вывод средств с “ПриватБанка” сегодня затягивается из-за непрофессионализма кадров НАБУ и их полную политическую ангажированность. Об этом УНН сказал политический аналитик Александр Кочетков, комментируя отчет ЕС, где по делам госбанка фиксируется отсутствие прогресса.

“К сожалению правосудие настолько зависящее от внешних воздействий и в частности от денежных, что оно просто тянется. Все они в системе испытывают чувство катастрофы, и все набивают себе карманы. Поэтому каждый там подозреваемый, если у него есть деньги, а те о ком мы говорим там есть мощные деньги, и они могут если не выкупить это дело, то хотя бы ее притормозить очень серьезно”, — сказал он.

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По мнению эксперта в НАБУ несколько проблем, в частности, непрофессиональные кадры и полная ангажированность.

“Первая и главная причина — непрофессиональные люди, которые действительно не умеют собирать доказательства, у нас к сожалению преступники гораздо умнее, опытнее, изобретательнее, чем правоохранители. У нас правоохранители хорошо научились прессовать, требовать там что-то, строить какие-то преференции, а вот искать доказательства и доказывать вину они не очень хорошо умеют, не слишком ориентированы. Это во-первых. Во-вторых — полная ангажированность политических процессов. То есть не закон руководит действиями, в частности НАБУ, а политическая целесообразность, а конечно политическая целесообразность и близко не находится рядом со справедливостью закона”, — резюмировал аналитик.

Как известно, в ЕС констатировали слабый прогресс уголовного расследования по факту мошенничества в ПриватБанке.

Зато отметили решение ВСУ “в пользу банка и украинского государства” о подтверждении законности процедуры bail-in по средствам оффшоров Суркисов.

Ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах все еще пытаются отсудить у государства Украина 350 млн долларов.

Дело о махинациях в “Привате” НАБУ расследует уже годами.

Там комментировали и отчет Kroll, указав, что его детали — тайна следствия.

Напомним, ща словам Артема Сытника убытки по делу ПриватБанка составляют более 100 млрд грн. Однако причины по которым фигуранты махинаций до сих пор не имеют никакого подозрения Бюро не называет.

Украинские Национальные Новости

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