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“Питання” до Газпрому на 17,3 млрд доларів: у Нафтогазі повідомили деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Нові юридичні ініціативи Нафтогазу до російського Газпрому на 17,3 млрд доларів включають питання щодо збитків від операцій з боргом Росукренерго та щодо активів компанії у Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook написав виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, передає УНН.

“Питання” до Газпрому на 17,3 млрд доларів: у Нафтогазі повідомили деталі

“Восени мають бути арбітражні слухання у Гаазі щодо активів у Криму. З нашої сторони ми вже подали позовні вимоги на суму більше 8 млрд дол. (з відсотками). Вони в достатній мірі обґрунтовані та підтверджені висновками авторитетних міжнародних експертів. Потрібно тепер не провалити слухання і адекватно відповідати на контраргументи російської сторони”, — повідомив Вітренко.

З його слів, найближчим часом має бути офіційно поставлено питання до Газпрому щодо перенесення точок передачі газу для європейських споживачів, розблокування експорту газу незалежними видобувниками в РФ, транзиту газу з Середньої Азії.

“Якщо Газпром не погодиться, в арсеналі Нафтогазу є необхідні юридичні можливості, зокрема скарга в антимонопольний орган ЄС та новий арбітраж з Газпромом”, — вказав Вітренко.

Також він повідомив що найближчим часом Нафтогаз має “поставити питання щодо відшкодування збитків від операцій з боргом Росукренерго, через які було втрачено мільярди доларів”.

“Всі ці ініціативи було розроблені нашою командою і формально представлені. Тепер справа за реалізацією. Нагадаю, економічний ефект від них становить 17,3 млрд дол., і це на додаток до суми арбітражу щодо активів в Криму”, — додав Вітренко.

Нагадаємо, раніше Вітренко повідомив, що у компанії сформулювали і представили на узгодження Наглядовій Раді Нафтогазу додаткові “питання” до Газпрому на суму ще 17,3 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко повідомив про скорочення своєї посади 13 травня. Вітренко стверджує, що його звільнять через два місяці та що причина цього — боротьба з “Газпромом”. 

Пізніше стало відомо, що міжнародними арбітражами та провадженнями компанії в спорах з ПАТ “Газпром” та у справах проти Російської Федерації відтепер опікуватиметься радник голови правління НАК “Нафтогаз України” Олена Зеркаль

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