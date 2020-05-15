"Вопрос" к Газпрому на 17,3 млрд долларов: в Нафтогазе сообщили детали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Новые юридические инициативы Нафтогаза к российскому Газпрому на 17,3 млрд долларов включают вопросы по убыткам от операций с долгом РосУкрЭнерго и по активам компании в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает УНН.
"Осенью должны быть арбитражные слушания в Гааге по активам в Крыму. С нашей стороны мы уже подали исковые требования на сумму более 8 млрд долл. (с процентами). Они в достаточной мере обоснованные и подтвержденные выводами авторитетных международных экспертов. Нужно теперь не провалить слушания и адекватно отвечать на контраргументы российской стороны", - сообщил Витренко.
По его словам, в ближайшее время должен быть официально поставлен вопрос к Газпрому о переносе точек передачи газа для европейских потребителей, разблокировка экспорта газа независимыми добытчиками в РФ, транзита газа из Средней Азии.
"Если Газпром не согласится, в арсенале Нафтогаза есть необходимые юридические возможности, в частности жалоба в антимонопольный орган ЕС и новый арбитраж с Газпромом", - отметил Витренко.
Также он сообщил, что в ближайшее время Нафтогаз должен "поставить вопрос о возмещении убытков от операций с долгом РосУкрЭнерго, из-за которыхе было потеряно миллиарды долларов".
"Все эти инициативы были разработанные нашей командой и формально представлены. Теперь дело за реализацией. Напомню, экономический эффект от них составляет 17,3 млрд долл., и это в дополнение к сумме арбитража по активам в Крыму", - добавил Витренко.
Напомним, ранее Витренко сообщил, что в компании сформулировали и представили на согласование Наблюдательному Совету Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов.
Как сообщал УНН, директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Витренко утверждает, что его освободят через два месяца и что причина этого - борьба с "Газпромом".
Позже стало известно, что международными арбитражами и производствами компании в спорах с ПАО "Газпром" и в делах против Российской Федерации отныне будет заниматься советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль.