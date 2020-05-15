"Вопрос" к Газпрому на 17,3 млрд долларов: в Нафтогазе сообщили детали

КИЕВ. 15 мая. УНН. Новые юридические инициативы Нафтогаза к российскому Газпрому на 17,3 млрд долларов включают вопросы по убыткам от операций с долгом РосУкрЭнерго и по активам компании в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает УНН.