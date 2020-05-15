"Вопрос" к Газпрому на 17,3 млрд долларов: в Нафтогазе сообщили детали

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 13136 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 76398 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 109086 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180993 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184566 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391631 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226552 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501459 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349517 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230574 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2м/с
66%
Популярные новости

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47833 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16570 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16146 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16860 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 14883 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143629 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131601 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219898 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391631 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501459 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 13136 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38815 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38472 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46002 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76046 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

"Вопрос" к Газпрому на 17,3 млрд долларов: в Нафтогазе сообщили детали

Киев • УНН

 • 17284 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Новые юридические инициативы Нафтогаза к российскому Газпрому на 17,3 млрд долларов включают вопросы по убыткам от операций с долгом РосУкрЭнерго и по активам компании в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает УНН.

"Вопрос" к Газпрому на 17,3 млрд долларов: в Нафтогазе сообщили детали

"Осенью должны быть арбитражные слушания в Гааге по активам в Крыму. С нашей стороны мы уже подали исковые требования на сумму более 8 млрд долл. (с процентами). Они в достаточной мере обоснованные и подтвержденные выводами авторитетных международных экспертов. Нужно теперь не провалить слушания и адекватно отвечать на контраргументы российской стороны", - сообщил Витренко.

По его словам, в ближайшее время должен быть официально поставлен вопрос к Газпрому о переносе точек передачи газа для европейских потребителей, разблокировка экспорта газа независимыми добытчиками в РФ, транзита газа из Средней Азии.

"Если Газпром не согласится, в арсенале Нафтогаза есть необходимые юридические возможности, в частности жалоба в антимонопольный орган ЕС и новый арбитраж с Газпромом", - отметил Витренко.

Также он сообщил, что в ближайшее время Нафтогаз должен "поставить вопрос о возмещении убытков от операций с долгом РосУкрЭнерго, из-за которыхе было потеряно миллиарды долларов".

"Все эти инициативы были разработанные нашей командой и формально представлены. Теперь дело за реализацией. Напомню, экономический эффект от них составляет 17,3 млрд долл., и это в дополнение к сумме арбитража по активам в Крыму", - добавил Витренко.

Напомним, ранее Витренко сообщил, что в компании сформулировали и представили на согласование Наблюдательному Совету Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов.

Как сообщал УНН, директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Витренко утверждает, что его освободят через два месяца и что причина этого - борьба с "Газпромом".

Позже стало известно, что международными арбитражами и производствами компании в спорах с ПАО "Газпром" и в делах против Российской Федерации отныне будет заниматься советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,528.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,805.11