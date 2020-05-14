Справи проти Газпрому у Нафтогазі тепер куруватиме Зеркаль

“Радник голови правління НАК „Нафтогаз України“ Олена Зеркаль очолила організацію роботи та супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень Нафтогазу в спорах з ПАТ „Газпром“ та у справах проти Російської Федерації. Відповідний функціонал пані Зеркаль отримала у зв’язку з трансформацією організаційної структури Групи Нафтогаз”, — повідомили в компанії.

Про свої нові обов’язки і сама Зеркаль повідомила на сторінці у Facebook.

“Настав час повідомити про питання, якими я опікуюся в Нафтогаз. (1) Стратегічне правове протистояння з ПАТ „Газпром“ та у справах проти Російської Федерації. Всі ми знаємо наскільки воно важливе для компанії і держави. Тож відтепер я відповідаю за організацію роботи та супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень у спорах з ПАТ „Газпром“ та у справах проти Російської Федерації”, — зазначила колишній дипломат.

Вона заявила також, що відтепер займатиметься адвокатуванням інтересів компанії на міжнародній арені, передусім в США, країнах-членах та інституціях ЄС, і міжнародних організаціях.

Варто зазначити, у 2014-2019 роках на посаді Заступника Міністра закордонних справ Зеркаль займалась питаннями європейської інтеграції, зокрема, лібералізацією візового режиму з ЄС, а також представляла Україну у Міжнародному суді ООН та арбітражах у справах проти Росії (про фінансування тероризму та расової дискримінації, порушення Росією Конвенції ООН з морського права та порушення імунітету військових кораблів і членів екіпажу).

Протягом двох років вона була залучена до роботи української команди у переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року, а також брала активну участь у тристоронніх переговорах Україна-ЄС-Росія щодо укладання “Зимових пакетів” у 2014-2015 та 2015-2016 роках.

Також зазначимо, раніше у Нафтогазі міжнародними арбітражами проти Газпрому опікувався Юрій Вітренко.

Як повідомляв УНН, директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко повідомив про скорочення своєї посади 13 травня. Вітренко стверджує, що його звільнять через два місяці та що причина цього — боротьба з “Газпромом”.

Вітренко розкритикував у цьому контексті голову правління “Нафтогазу України” Андрія Коболєва.