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Дела против Газпрома в Нафтогазе теперь будет курировать Зеркаль

Киев • УНН

 • 16017 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль отныне будет заниматься международными арбитражами и производствами компании в спорах с ПАО "Газпром" и по делам против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза, передает УНН.

Дела против Газпрома в Нафтогазе теперь будет курировать Зеркаль

“Советник председателя правления НАК „Нафтогаз Украины“ Елена Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств Нафтогаза в спорах с ПАО „Газпром“ и по делам против Российской Федерации. Соответствующий функционал госпожа Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры Группы Нафтогаз”, — сообщили в компании.

О своих новых обязанностях и сама Зеркаль сообщила на странице в Facebook.

“Пришло время сообщить о вопросах, которыми я занимаюсь в Нафтогазе. (1) Стратегическое правовое противостояние с ПАО „Газпром“ и по делам против Российской Федерации. Все мы знаем насколько оно важно для компании и государства. Поэтому отныне я отвечаю за организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств в спорах с ПАО „Газпром“ и в делах против Российской Федерации”, — отметила бывший дипломат.

Она заявила также, что отныне будет заниматься адвокацией интересов компании на международной арене, прежде всего в США, странах-членах и институтах ЕС, и международных организациях.

Стоит отметить, что в 2014-2019 годах в должности заместителя министра иностранных дел Зеркаль занималась вопросами европейской интеграции, в частности, либерализацией визового режима с ЕС, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России (о финансировании терроризма и расовой дискриминации, нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушении иммунитета военных кораблей и членов экипажа).

В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года, а также принимала активное участие в трехсторонних переговорах Украина-ЕС-Россия по заключению “зимнего пакета” в 2014-2015 и 2015-2016 годах.

Также отметим, ранее в Нафтогазе международный арбитраж против Газпрома занимался Юрий Витренко.

Как сообщал УНН, директор “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Витренко утверждает, что его уволят через два месяца и что причина этого — борьба с “Газпромом”.

Витренко раскритиковал в этом контексте председателя правления “Нафтогаза Украины” Андрея Коболева.

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