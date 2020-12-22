Питання арешту Януковичу відклали на невизначений термін
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва переніс на невизначений термін засідання щодо розгляду клопотання прокурора про повторне обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив прокурор у справі Олексій Донський.
“Перенесення (засідання — ред.) на невизначений термін через те, що Апеляційний суд затребував матеріали справи”, — сказав Донський.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд відмовив захисникам Януковича в зміні підсудності при розгляді клопотання про обрання Януковичу запобіжного заходу в заочному порядку у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.