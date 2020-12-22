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Питання арешту Януковичу відклали на невизначений термін

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва переніс на невизначений термін засідання щодо розгляду клопотання прокурора про повторне обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив прокурор у справі Олексій Донський.

Питання арешту Януковичу відклали на невизначений термін

“Перенесення (засідання — ред.) на невизначений термін через те, що Апеляційний суд затребував матеріали справи”, — сказав Донський.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд відмовив захисникам Януковича в зміні підсудності при розгляді клопотання про обрання Януковичу запобіжного заходу в заочному порядку у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

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