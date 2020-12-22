Вопрос ареста Януковичу отложили на неопределенный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева перенес на неопределенный срок заседание по рассмотрению ходатайства прокурора о повторном избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор по делу Алексей Донской.
"Перенос (заседания - ред.) на неопределенный срок из-за того, что Апелляционный суд потребовал материалы дела", - сказал Донской.
Напомним, Киевский апелляционный суд отказал защитникам Януковича в изменении подсудности при рассмотрении ходатайства об избрании Януковичу меры пресечения в заочном порядке по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014-го во время Майдана и назначил новое рассмотрение об избрании меры пресечения.
Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.