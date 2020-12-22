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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Вопрос ареста Януковичу отложили на неопределенный срок

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева перенес на неопределенный срок заседание по рассмотрению ходатайства прокурора о повторном избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор по делу Алексей Донской.

Вопрос ареста Януковичу отложили на неопределенный срок

"Перенос (заседания - ред.) на неопределенный срок из-за того, что Апелляционный суд потребовал материалы дела", - сказал Донской.

Напомним, Киевский апелляционный суд отказал защитникам Януковича в изменении подсудности при рассмотрении ходатайства об избрании Януковичу меры пресечения в заочном порядке по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014-го во время Майдана и назначил новое рассмотрение об избрании меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

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