Обрання запобіжного заходу Януковичу: захисту відмовили у направленні провадження до іншого суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Київський апеляційний суд відмовив захисникам експрезидента України Віктора Януковича в зміні підсудності при розгляді клопотання про обрання Януковичу запобіжного заходу в заочному порядку у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.
Так, 21 грудня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула клопотання захисників Олександра Горошинського та Владислава Шипоши, які діють в інтересах Януковича, про направлення матеріалів за клопотанням слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань про обрання до Януковича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з Печерського районного суду міста Києва до Шевченківського районного суду міста Києва.
“За результатами апеляційного розгляду клопотання захисників Горошинського та Шипоши, які діють в інтересах Януковича, залишено без задоволення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 22 грудня в розгляді клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.