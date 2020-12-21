Обрання запобіжного заходу Януковичу: захисту відмовили у направленні провадження до іншого суду

Так, 21 грудня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула клопотання захисників Олександра Горошинського та Владислава Шипоши, які діють в інтересах Януковича, про направлення матеріалів за клопотанням слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань про обрання до Януковича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з Печерського районного суду міста Києва до Шевченківського районного суду міста Києва.

“За результатами апеляційного розгляду клопотання захисників Горошинського та Шипоши, які діють в інтересах Януковича, залишено без задоволення”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 22 грудня в розгляді клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.



Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.