Избрание меры пресечения Януковичу: защите отказали в направлении производства в другой суд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд отказал защитникам экс-президента Украины Виктора Януковича в изменении подсудности при рассмотрении ходатайства об избрании Януковичу меры пресечения в заочном порядке по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.
Так, 21 декабря коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела ходатайство защитников Александра Горошинского и Владислава Шипоша, которые действуют в интересах Януковича, о направлении материалов по ходатайству следователя первого отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований об избрании к Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей из Печерского районного суда города Киева в Шевченковский районный суд города Киева.
"По результатам апелляционного рассмотрения ходатайства защитников Горошинского и Шипоша, которые действуют в интересах Януковича, оставлено без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Напомним, Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 22 декабря в рассмотрении ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.
Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.