Обрання запобіжного заходу Януковичу: суд оголосив перерву до 22 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Печерський районний суду Києва оголосив перерву до 22 грудня в розгляді клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
“Оголошується перерва до 22 грудня...о 12:00”, — сказав суддя.
Так, суд витребував в сторони обвинувачення матеріали,які додатково підтверджують розшук Януковича.
Нагадаємо, 16 грудня Печерський районний суд Києва продовжив засідання щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Також сторона обвинувачення у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року стосовно Януковича заявила, що планує ініціювати його екстрадицію.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.