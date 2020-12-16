Обрання запобіжного заходу Януковичу: суд оголосив перерву до 22 грудня

“Оголошується перерва до 22 грудня...о 12:00”, — сказав суддя.

Так, суд витребував в сторони обвинувачення матеріали,які додатково підтверджують розшук Януковича.

Нагадаємо, 16 грудня Печерський районний суд Києва продовжив засідання щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.



Також сторона обвинувачення у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року стосовно Януковича заявила, що планує ініціювати його екстрадицію.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.