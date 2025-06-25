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Пісторіус про мирні зусилля у війні рф проти України: працюємо для утримання США "на борту"

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на значенні США як партнера у врегулюванні війни рф проти України. Він повідомив, що працюють над тим, щоб Вашингтон не змінив позицію.

Пісторіус про мирні зусилля у війні рф проти України: працюємо для утримання США "на борту"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на важливості Сполучених Штатів як партнера у питанні врегулювання війни рф проти України та заявив, що йде робота над тим, щоб Вашингтон не відступив, пише УНН з посиланням на n-tv.

Деталі

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб вони не відступили, - сказав політик Пісторіус ZDF. - Йдеться про те, щоб США, американці, залишилися на борту". Чи вдасться це, ще належить побачити. Президент США Дональд Трамп погрожував відмовитися від своїх мирних зусиль, зазначає видання.

Доповнення

Трамп приклав зусиль щодо посередництва у питанні мирних переговорів між росією та Україною, до якої рф повномасштабно вторглася у лютому 2022 року. На цьому тлі рф та Україна, вперше за три роки, провели два раунди прямих переговорів у Стамбулі. Головним результатом наразі стали обміни полонених. Сторони також обмінялися документами з баченням щодо припинення вогню. 

рф під час переговорів у Стамбулі зізналася, що їхній меморандум є ультиматумом - Зеленський10.06.25, 14:57 • 3792 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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