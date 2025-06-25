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Писториус о мирных усилиях в войне рф против Украины: работаем для удержания США "на борту"

Киев • УНН

 • 832 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул значение США как партнера в урегулировании войны рф против Украины. Он сообщил, что работают над тем, чтобы Вашингтон не изменил позицию.

Писториус о мирных усилиях в войне рф против Украины: работаем для удержания США "на борту"

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул важность Соединенных Штатов как партнера в вопросе урегулирования войны рф против Украины и заявил, что идет работа над тем, чтобы Вашингтон не отступил, пишет УНН со ссылкой на n-tv.

Детали

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы они не отступили, - сказал политик Писториус ZDF. - Речь идет о том, чтобы США, американцы, остались на борту". Удастся ли это, еще предстоит увидеть. Президент США Дональд Трамп угрожал отказаться от своих мирных усилий, отмечает издание.

Дополнение

Трамп приложил усилия по посредничеству в вопросе мирных переговоров между россией и Украиной, в которую рф полномасштабно вторглась в феврале 2022 года. На этом фоне рф и Украина, впервые за три года, провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Главным результатом пока стали обмены пленными. Стороны также обменялись документами с видением по прекращению огня. 

рф во время переговоров в Стамбуле призналась, что их меморандум является ультиматумом - Зеленский 10.06.25, 14:57 • 3792 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Борис Писториус
Соединённые Штаты
Украина
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