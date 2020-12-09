Після закінчення жорсткого карантину Україна повернеться в "помаранчеву зону" - Ляшко

“Після 25 січня ми знову виходимо у помаранчеву зону. Будуть діяти ті самі обмеження, які діяли до 8 січня”, — сказав Ляшко.

Він нагадав, що з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня розпочинають діяти більш жорсткі карантинні обмеження.

Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Як повідомляв УНН, передбачається обмеження роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, фітнес-клубів, ТРЦ тощо.