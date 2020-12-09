Після закінчення жорсткого карантину Україна повернеться в "помаранчеву зону" - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Після жорсткого карантину, запровадження якого на сьогоднішньому засіданні уряду підтримав Кабінет міністрів, Україна знову повернеться до “помаранчевої зони”. Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Після 25 січня ми знову виходимо у помаранчеву зону. Будуть діяти ті самі обмеження, які діяли до 8 січня”, — сказав Ляшко.
Він нагадав, що з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня розпочинають діяти більш жорсткі карантинні обмеження.
Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.
Як повідомляв УНН, передбачається обмеження роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, фітнес-клубів, ТРЦ тощо.