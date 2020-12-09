Жорсткий карантин по всій Україні з 8 січня: що заборонено

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні. Про те, які обмеження будуть введені, розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Ми пропонуємо зробити прогнозований жорсткий карантин, який буде тривати з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня 2021 року, тобто на 16 днів. Діяльність яких закладів ми пропонуємо обмежити: це заклади культури, все що стосується проведення концертів, вистав, виставок, театрів, розважальні заклади і будь-які розважальні заходи – всі дискотеки, нічні клуби, , в тому числі оренда під будь-які корпоративи. Навчальні заклади – школи, університети, за виключенням дитячих садочків”, - сказав Степанов.

Також, з його слів, пропонується обмежити всі заклади розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.

“Також зачинити роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, окрім занять на вулиці та професійних команд. Заклади харчування: робота таких закладів - тільки на виніс або з доставкою”, - повідомив міністр.

Щодо режиму роботи салонів краси та перукарень, він повідомив, що це дозволено, але виключно за попереднім записом, без очікування всередині.

“Обмеження спортивних заходів – дозволяються тільки професійні, без глядачів. Будь-яка торгівля непродовольчими товарами (заборонена) – тільки доставка, та непродовольчі ринки… Заборона роботи різдвяних ярмарок. Ялинки на площі без облаштування майданчиків, розваг – все виключно на вулиці. Державні та комунальні заклади відправляються на дистанційну роботу, установам та організаціям рекомендовано перейти на дистанційну роботу, розвантажити роботу офісів та прийом відвідувачів”, - заявив очільник МОЗ.

Водночас, з його слів, не пропонується зачиняти будь-який транспорт, міський або міжміський.

Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Крім того, уряд продовжив режим НС по всій країні до 28 лютого.

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