После окончания жесткого карантина Украина вернется в "оранжевую зону" - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. После жесткого карантина, введение которого на сегодняшнем заседании правительства поддержал Кабинет министров, Украина снова вернется к “оранжевой зоне”. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.
“После 25 января мы снова выходим в оранжевую зону. Будут действовать те же ограничения, которые действовали до 8 января”, — сказал Ляшко.
Он напомнил, что с 00:00 8 января по 00:00 25 января начинают действовать более жесткие карантинные ограничения.
Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.
Как сообщал УНН, предусматривается ограничение работы заведений общественного питания, развлекательных заведений, фитнес-клубов, ТРЦ и тому подобное.