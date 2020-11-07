Після теракту у Відні відсторонено главу спецслужби

Тим часом міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер в той же день, 6 листопада, визнав, що відомство, відповідальне за запобігання терактам, допустило в своїй роботі ряд “очевидних” помилок, “до яких не можна поставитися з толерантністю”. Так, за словами Нехаммера, злочинець підтримував контакт з особами, за якими вже спостерігало німецьке відомство з охорони конституції. Однак відповідна інформація, передана австрійському відомству німецькими колегами, залишилася поза увагою.

Раніше, 4 листопада, Нехаммер повідомив також, що словацькі спецслужби незадовго до здійснення теракту у Відні надали австрійському відомству з охорони конституції інформацію про те, що зловмисник намагався придбати в Словаччині патрони.

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Крім цього, уряд Австрії дало розпорядження закрити у Відні дві мечеті, що ймовірно поширюють ідеї радикального ісламу. За словами міністра культури Австрії Сюзанні Рааб, зловмисник неодноразово відвідував їх перед вчиненням теракту. При цьому, як пише агентство AFP, тільки один з цих двох закладів було офіційно зареєстровано як мечеть.

Увечері 2 листопада 20-річний виходець з Північної Македонії, що має також австрійський паспорт, Куйт Ф. влаштував стрілянину в одному з центральних кварталів Відня. В результаті загинули двоє чоловіків і дві жінки. 22 людини отримали поранення. Поліція застрелила злочинця на місці. Австрійська влада визнала це терактом. Відповідальність за нього взяла на себе заборонене в багатьох країнах терористичне угрупування “Ісламська держава”.

Вранці 6 листопада німецьке Федеральне відомство з кримінальних справ (BKA), яке займається власним розслідуванням теракту в Відні, провело обшуки помешкань і магазинів в ряді міст ФРН. Повідомляється, що мова йде про будинки осіб, з якими терорист в липні зустрічався у Відні.