Після терактів у Франції Макрон запропонує ЄС змінити правила Шенгену

“Я за таке рішення, і я внесу на грудневому саміті ЄС відповідну пропозицію, з тим, щоб ми повністю переглянули Шенген, переосмислили його організацію, посилили охорону на зовнішніх кордонах спільноти, в тому числі за рахунок справжньої поліції безпеки і посилення контролю за дотриманням наших правил, а також за рахунок успішної організації спільної роботи наших міністрів внутрішніх справ і сил безпеки, щоб Європа могла функціонувати в цій сфері набагато більше згуртовано”, — заявив Макрон.

Зазначається, що Макрон планує вдвічі збільшити чисельність сил безпеки на кордонах Франції з її сусідами по ЄС с 2 400 до 4 800 осіб.

Минулого тижня у Франції оголосили найвищий рівень терористичної небезпеки після того як в церкві Ніцци були вбиті троє людей. Підозрюваний, мігрант з Тунісу, прибув до Італії через Середземне море, а потім перебрався до Франції по суші.

Двома тижнями раніше недалеко від Парижа учитель історії був обезголовлений чеченським біженцем. А в понеділок у Відні чотири людини загинули від рук 20-річного стрільця, у якого було подвійне громадянство Північної Македонії та Австрії.