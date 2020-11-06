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После терактов во Франции Макрон предложит ЕС изменить правила Шенгена

После терактов во Франции Макрон предложит ЕС изменить правила Шенгена

Киев  •  УНН

 • 12908 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил пограничную с Испанией зону и заявил о намерении призвать ЕС пересмотреть правила Шенгенской зоны в сторону усиления защиты границ Евросоюза. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

“Я за такое решение, и я внесу на декабрьском саммите ЕС соответствующее предложение, с тем, чтобы мы полностью пересмотрели Шенген, переосмыслили его организацию, усилили охрану на внешних границах сообщества, в том числе за счет настоящей полиции безопасности и усиления контроля за соблюдением наших правил, а также за счет успешной организации совместной работы наших министров внутренних дел и сил безопасности, чтобы Европа могла функционировать в этой сфере гораздо больше сплоченно”, — заявил Макрона.

Отмечается, что Макрон планирует вдвое увеличить численность сил безопасности на границах Франции с ее соседями по ЕС — с 2400 до 4800 человек.

На прошлой неделе во Франции объявили высший уровень террористической опасности после того как в церкви Ниццы были убиты три человека. Подозреваемый, мигрант из Туниса, прибыл в Италию через Средиземное море, а затем перебрался во Францию по суше.

Двумя неделями ранее недалеко от Парижа учитель истории был обезглавлен чеченским беженцем. А в понедельник в Вене четыре человека погибли от рук 20-летнего стрелка, у которого было двойное гражданство Северной Македонии и Австрии.

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