Після розстрілу 18 людей в Каліфорнії, Байден закликав "швидко" діяти і заборонити штурмову зброю

Цитата

"Ми знаємо, що насильство із застосуванням вогнепальної зброї в Америці потребує більш рішучих дій. Я ще раз закликаю обидві палати Конгресу діяти швидко і передати цю заборону на штурмову зброю на мій стіл, а також вжити заходів для забезпечення безпеки американських спільнот, шкіл, робочих місць та будинків", - йдеться у заяві Білого дому.

Контекст

Семеро людей було вбито в результаті масової стрілянини в понеділок на околиці каліфорнійського міста Хаф-Мун-Бей. Це сталося лише через кілька днів після того, як інший стрілець убив 11 людей у Монтерей-парку, передмісті Лос-Анджелеса.

Конгрес прийняв заборону на штурмову зброю в 1994 році, термін дії якої минув через 10 років, і Байден неодноразово закликав до її продовження, у тому числі після стрілянини в початковій школі в Увальде, штат Техас, внаслідок якої загинули понад 30 людей. Але багато республіканців у Конгресі виступають проти такого заходу, і, як і після попередніх масових розстрілів, здається малоймовірним, що заборону буде вжито.